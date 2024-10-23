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Posted 23 октября, 07:50

Published 23 октября, 07:50

Modified 23 октября, 07:52

Updated 23 октября, 07:52

В Нижнем Тагиле на трех перекрестках не работают светофоры

В Нижнем Тагиле на трех перекрестках не работают светофоры

23 октября 2024, 07:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно не работают светофорные объекты на трех перекрестках Восточного шоссе.

23 октября временно не работают светофоры на Восточном шоссе. Светофоры отключены на пересечении с улицей Автомобилистов, у остановки общественного транспорта «Уралкриомаш» и на пересечении в Северным шоссе.

Это связано с аварийным отключением электроэнергии, сообщает МБУ «Центр организации дорожного движения».

Автолюбителям необходимо быть внимательными при движении по данному участку дороги.

Ранее светофор был отключен на ГГМ в Нижнем Тагиле.

Светофор на перекрестке в центре Нижнего Тагила будет отключен
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#Екатерина Смирнова#Транспорт#Нижний Тагил#Светофор#Общественный транспорт#Отключение#Екатеринбург
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