В Нижнем Тагиле на трех перекрестках не работают светофоры

Posted 23 октября, 07:50
Published 23 октября, 07:50
Modified 23 октября, 07:52
Updated 23 октября, 07:52
23 октября временно не работают светофоры на Восточном шоссе. Светофоры отключены на пересечении с улицей Автомобилистов, у остановки общественного транспорта «Уралкриомаш» и на пересечении в Северным шоссе.
Это связано с аварийным отключением электроэнергии, сообщает МБУ «Центр организации дорожного движения».
Автолюбителям необходимо быть внимательными при движении по данному участку дороги.
Ранее светофор был отключен на ГГМ в Нижнем Тагиле.