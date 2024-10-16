Светофор будет отключен на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted 16 октября, 03:51
Published 16 октября, 03:51
Modified 16 октября, 03:53
Updated 16 октября, 03:53
Объект не будет эксплуатироваться с 9:30 до 16:00 в связи с отключением электричества, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Напомним, 16 октября 2024 года отключение электричества в Нижнем Тагиле также пройдет на улицах Крайней, Александровской, Дружинина и других.
Также 30 сентября в городе на протяжении нескольких часов стоял выключенным светофор на центральном перекрестке из-за ремонтных работ.