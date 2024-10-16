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Posted 16 октября, 03:51

Published 16 октября, 03:51

Modified 16 октября, 03:53

Updated 16 октября, 03:53

Светофор будет отключен на ГГМ в Нижнем Тагиле

Светофор будет отключен на ГГМ в Нижнем Тагиле

16 октября 2024, 03:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле несколько часов не будет работать светофор в районе ГГМ на перекрестке проспекта Уральский — улицы Совхозная. Объект отключат 16 октября 2024 года.

Объект не будет эксплуатироваться с 9:30 до 16:00 в связи с отключением электричества, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Напомним, 16 октября 2024 года отключение электричества в Нижнем Тагиле также пройдет на улицах Крайней, Александровской, Дружинина и других.

Также 30 сентября в городе на протяжении нескольких часов стоял выключенным светофор на центральном перекрестке из-за ремонтных работ.

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