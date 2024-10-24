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Posted 24 октября, 05:59

Published 24 октября, 05:59

Modified 24 октября, 06:01

Updated 24 октября, 06:01

Свердловские врачи с помощью современных технологий спасли разрушенную челюсть

Свердловские врачи с помощью современных технологий спасли разрушенную челюсть

24 октября 2024, 05:59
Фото: 1MI
Пациенту из Свердловской области сохранили челюсть благодаря инновационным технологиям.

Свердловские врачи применили инновационные методы в челюстно-лицевой хирургии, чем спасли 39-летнего мужчину. Житель Свердловской области уже не мог принимать пищу и разговаривать.

Хирурги вживили пациенту имплант, в составе которого костный цемент и антибиотик.

Как рассказали в региональной пресс-службе Минздрава, на поврежденный участок наносится спейсер. Он равномерно распространяет по тканям лекарство. Благодаря такой технологии снижается воздействие антибиотиков на весь организм и быстрее проходит лечение.

Ранее врачи в спасли жизнь пациенту с ножевым ранением сердца.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Врач#Хирурги#Екатеринбург
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