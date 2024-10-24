Свердловские врачи с помощью современных технологий спасли разрушенную челюсть

Posted 24 октября, 05:59
Published 24 октября, 05:59
Modified 24 октября, 06:01
Updated 24 октября, 06:01
Свердловские врачи применили инновационные методы в челюстно-лицевой хирургии, чем спасли 39-летнего мужчину. Житель Свердловской области уже не мог принимать пищу и разговаривать.
Хирурги вживили пациенту имплант, в составе которого костный цемент и антибиотик.
Как рассказали в региональной пресс-службе Минздрава, на поврежденный участок наносится спейсер. Он равномерно распространяет по тканям лекарство. Благодаря такой технологии снижается воздействие антибиотиков на весь организм и быстрее проходит лечение.
Ранее врачи в спасли жизнь пациенту с ножевым ранением сердца.