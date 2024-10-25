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Posted 25 октября, 08:23

Published 25 октября, 08:23

Modified 25 октября, 08:25

Updated 25 октября, 08:25

В Свердловской области участник СВО не мог получить положенные ему выплаты

В Свердловской области участник СВО не мог получить положенные ему выплаты

25 октября 2024, 08:23
Фото: 1MI
Свердловский депутат Максим Иванов помог двоим участникам спецоперации получить положенные им выплаты.

Депутат Максим Иванов сообщил в своем Telegram-канале о результатах работы по обращениям граждан, участвующих в СВО. В частности, депутат сообщил, что удалось добиться положительных решений в нескольких случаях.

Бойцу из Камышловского района помогли получить долги по зарплате за период с сентября 2023 года по май 2024. Военная прокуратура Московского военного округа помогла ему отстоять свои права.

Участник СВО из Воронежской области, получивший серьезную контузию и осколочное ранение, не мог получить выплаты за ранение. Его жена обратилась к депутату за помощью. После вмешательства в ситуацию вопрос решился.

Помимо этих двух случаев, еще по шести обращениям ведутся прокурорские проверки. Депутат пока не получил подтверждения от заявителей.

Ранее Максим Иванов уже помогал семьям участников СВО. Так, например, депутат помог получить выплаты матери погибшего бойца.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Выплаты#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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