В Перми рабочего засыпало гравием

Posted 29 октября, 09:20
Published 29 октября, 09:20
Modified 29 октября, 09:22
Updated 29 октября, 09:22
Происшествие случилось на остановке «Блюхера». Во время прокладки нового путепровода рабочего засыпало камнями.
По неподтвержденной информации мужчина застрял в траншее. В настоящее время его вызволяют с помощью экскаватора. Также на место прибыли спасатели и скорая медицинская помощь. Спасатели помогают убирать завалы при помощи лопат, пишет Ural Mash.
Ранее рабочего завалило обломками металла на предприятии в Краснотурьинске.