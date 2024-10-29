В Перми рабочего засыпало гравием

По неподтвержденной информации мужчина застрял в траншее. В настоящее время его вызволяют с помощью экскаватора. Также на место прибыли спасатели и скорая медицинская помощь. Спасатели помогают убирать завалы при помощи лопат, пишет Ural Mash.