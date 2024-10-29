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Posted 29 октября, 09:20

Published 29 октября, 09:20

Modified 29 октября, 09:22

Updated 29 октября, 09:22

В Перми рабочего засыпало гравием

В Перми рабочего засыпало гравием

29 октября 2024, 09:20
Фото: 1MI.
В Перми рабочего завалило гравием при прокладке путепровода.

Происшествие случилось на остановке «Блюхера». Во время прокладки нового путепровода рабочего засыпало камнями.

По неподтвержденной информации мужчина застрял в траншее. В настоящее время его вызволяют с помощью экскаватора. Также на место прибыли спасатели и скорая медицинская помощь. Спасатели помогают убирать завалы при помощи лопат, пишет Ural Mash.

Ранее рабочего завалило обломками металла на предприятии в Краснотурьинске.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Рабочий#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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