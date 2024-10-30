30-летний рэпер из Свердловской области погиб на СВО

Posted 30 октября, 10:49
Published 30 октября, 10:49
Modified 30 октября, 10:51
Updated 30 октября, 10:51
Свердловский рэп-исполнитель Виктор Воробьев жил в селе Полуночное. В апреле 2024 года он отправился на СВО.
22 мая при выполнении боевого задания он был смертельно ранен. Родные и близние смогут проститься с погибшим только 1 ноября. На днях тело рэпера доставили на Родину.
Музыкой Виктор увлекался со студенческих лет. Был добрым молодым человеком. Занимался спортом. Всегда приходил на помощь. Дома его ждали отец, мать, бабушка и брат, пишет Е1.
Ранее в Екатеринбурге простились с 19-летним срочником, которого месяц искала мама.