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Posted 30 октября, 10:49

Published 30 октября, 10:49

Modified 30 октября, 10:51

Updated 30 октября, 10:51

30-летний рэпер из Свердловской области погиб на СВО

30-летний рэпер из Свердловской области погиб на СВО

30 октября 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney.
Рэпер из Свердловской области погиб на СВО.

Свердловский рэп-исполнитель Виктор Воробьев жил в селе Полуночное. В апреле 2024 года он отправился на СВО.

22 мая при выполнении боевого задания он был смертельно ранен. Родные и близние смогут проститься с погибшим только 1 ноября. На днях тело рэпера доставили на Родину.

Музыкой Виктор увлекался со студенческих лет. Был добрым молодым человеком. Занимался спортом. Всегда приходил на помощь. Дома его ждали отец, мать, бабушка и брат, пишет Е1.

Ранее в Екатеринбурге простились с 19-летним срочником, которого месяц искала мама.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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