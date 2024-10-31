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Posted 31 октября, 07:10

Published 31 октября, 07:10

Modified 31 октября, 07:12

Updated 31 октября, 07:12

В Карачаево-Черкесской Республике 2 человека погибли после взрыва газа в жилом доме

В Карачаево-Черкесской Республике 2 человека погибли после взрыва газа в жилом доме

31 октября 2024, 07:10
Фото: 1MI.
В Черкесске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие и раненые.

Трагедия произошла 31 октября. Взрывной волной разнесло 4-й и 5-й этажи. На данный момент известно о двух погибших и девяти пострадавших.

По сообщению URA.RU из-под завалов достали мужчину, пожилую женщину и ребенка. Несколько человек получили травмы лица и головы.

Специалисты службы спасения эвакуировали жильцов. Всего около 50-ти человек.

В устранении последствий ЧП участвует 67 человек и 22 единицы техники.

Напомним в Сухом Логу взорвался газ в квартире пятиэтажного дома. В это время в квартире находилась пятилетняя девочка.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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