В Карачаево-Черкесской Республике 2 человека погибли после взрыва газа в жилом доме

Posted 31 октября, 07:10
Published 31 октября, 07:10
Modified 31 октября, 07:12
Updated 31 октября, 07:12
Трагедия произошла 31 октября. Взрывной волной разнесло 4-й и 5-й этажи. На данный момент известно о двух погибших и девяти пострадавших.
По сообщению URA.RU из-под завалов достали мужчину, пожилую женщину и ребенка. Несколько человек получили травмы лица и головы.
Специалисты службы спасения эвакуировали жильцов. Всего около 50-ти человек.
В устранении последствий ЧП участвует 67 человек и 22 единицы техники.
Напомним в Сухом Логу взорвался газ в квартире пятиэтажного дома. В это время в квартире находилась пятилетняя девочка.