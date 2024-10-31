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Posted 31 октября, 10:30

Published 31 октября, 10:30

Modified 31 октября, 10:32

Updated 31 октября, 10:32

В Кургане молодая женщина вела алко-блог и чокалась с ребенком

В Кургане молодая женщина вела алко-блог и чокалась с ребенком

31 октября 2024, 10:30
Фото: 1MI.
В Кургане молодая женщина выпивала в прямом эфире и чокалась с ребенком.

Женщина в прямом эфире распивала спиртные напитки и чокалась при этом со своей малолетней дочерью.

Такие видео молодая 21-летняя мать выкладывала в сеть целый год. Однако, на нее в комментариях обрушился негатив. Ей даже пришлось удалить канал.

Выяснилось, что соседи этой семьи уже обращались в органы. Однако ничего не изменилось. Теперь они планируют обратиться в опеку.

Сама блогерша рассказала Ural Mash, что употребляла алкогольные напитки на камеру всего дважды. Один раз с супругом в сауне, и второй раз дома. Сейчас у женщины новый муж. С первым расстались из-за его пьянства.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Алкоголь#18+#Екатеринбург#Инцидент
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