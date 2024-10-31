В Кургане молодая женщина вела алко-блог и чокалась с ребенком

Posted 31 октября, 10:30
Published 31 октября, 10:30
Modified 31 октября, 10:32
Updated 31 октября, 10:32
Женщина в прямом эфире распивала спиртные напитки и чокалась при этом со своей малолетней дочерью.
Такие видео молодая 21-летняя мать выкладывала в сеть целый год. Однако, на нее в комментариях обрушился негатив. Ей даже пришлось удалить канал.
Выяснилось, что соседи этой семьи уже обращались в органы. Однако ничего не изменилось. Теперь они планируют обратиться в опеку.
Сама блогерша рассказала Ural Mash, что употребляла алкогольные напитки на камеру всего дважды. Один раз с супругом в сауне, и второй раз дома. Сейчас у женщины новый муж. С первым расстались из-за его пьянства.
Напомним, пьяный мужчина в СНТ в Нижнем Тагиле избил женщину и открыл стрельбу по людям