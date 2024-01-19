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Девушка из Ирбита управляла автомобилем в алкогольном опьянении

Девушку в Ирбите лишили прав на полтора года за вождение в пьяном виде

19 января 2024, 06:16
Фото: Midjourney

Девушка из Ирбита управляла автомобилем в алкогольном опьянении

20-летняя девушка в Ирбите была замечена за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии на улице Стекольщиков.

Очевидцев сообщил в дежурную часть о том, что синим автомобилем управляет девушка, предположительно, с признаками опьянения.

На место выехали автоинспекторы и провели освидетельствование. Результат показал, что горожанка недавно употребляла алкоголь, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В отношении девушки составили административный материал. Известно, что в декабре 2023 года она совершила ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. Автомобиль отправили на спецстоянку, а свердловчанку лишили права вождения на полтора года.

Напомним, 7 января 2024 года в Екатеринбурге мужчина совершил ДТП. При этом он был лишен прав на вождение за нахождение за рулем в алкогольном опьянении.

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#Происшествия#ГИБДД#Административная ответственность#Протокол#Ирбит#Автомобиль#Девушка#Лишение прав#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Нетрезвое вождение
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