Девушку в Ирбите лишили прав на полтора года за вождение в пьяном виде

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Очевидцев сообщил в дежурную часть о том, что синим автомобилем управляет девушка, предположительно, с признаками опьянения.
На место выехали автоинспекторы и провели освидетельствование. Результат показал, что горожанка недавно употребляла алкоголь, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В отношении девушки составили административный материал. Известно, что в декабре 2023 года она совершила ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. Автомобиль отправили на спецстоянку, а свердловчанку лишили права вождения на полтора года.
Напомним, 7 января 2024 года в Екатеринбурге мужчина совершил ДТП. При этом он был лишен прав на вождение за нахождение за рулем в алкогольном опьянении.