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Posted 1 ноября, 05:26

Published 1 ноября, 05:26

Modified 1 ноября, 05:28

Updated 1 ноября, 05:28

Свердловский участник СВО погиб в боях за Михайловку

Свердловский участник СВО погиб в боях за Михайловку

1 ноября 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском простятся с погибшим на СВО Николаем Адамовым.

Николай погиб при выполнении важного боевого задания 28 августа в возрасте 63 лет в ДНР. Он служил в звании рядового.

До СВО работал в такси. Мужчина увлекался рыбалкой и техникой. В свободное время занимался внуками от трех дочерей.

Прощание с героем состоится 2 ноября. В полдень пройдет траурный митинг, затем отпевание. Похоронят воина на Северном кладбище, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Ранее в Березовском простились с рядовым Корминым Евгением.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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