Свердловский участник СВО погиб в боях за Михайловку

Posted 1 ноября, 05:26
Published 1 ноября, 05:26
Modified 1 ноября, 05:28
Updated 1 ноября, 05:28
Николай погиб при выполнении важного боевого задания 28 августа в возрасте 63 лет в ДНР. Он служил в звании рядового.
До СВО работал в такси. Мужчина увлекался рыбалкой и техникой. В свободное время занимался внуками от трех дочерей.
Прощание с героем состоится 2 ноября. В полдень пройдет траурный митинг, затем отпевание. Похоронят воина на Северном кладбище, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Ранее в Березовском простились с рядовым Корминым Евгением.