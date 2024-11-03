В Свердловской области фермеров освободят от единого налога. Но не всех

На данный момент поправки в закон рассматривают депутаты ЗакСо. по словам регионального министра экономики Руслана Садыкова, проект был создан по поручению губернатора. Он направлен на поддержку фермеров. Так, предлагается освободить их от налога при условии, что размер дохода от производства составляет не менее 50%.