В Свердловской области фермеров освободят от единого налога. Но не всех

Posted 3 ноября, 07:08
Published 3 ноября, 07:08
Modified 3 ноября, 07:08
Updated 3 ноября, 07:08
На данный момент поправки в закон рассматривают депутаты ЗакСо. по словам регионального министра экономики Руслана Садыкова, проект был создан по поручению губернатора. Он направлен на поддержку фермеров. Так, предлагается освободить их от налога при условии, что размер дохода от производства составляет не менее 50%.
Так, изменения коснутся тех, кто занимается выращиванием, переработкой и продаже овощей, бахчевых, корнеплодов и картофеля. Для остальных налог составит 5%, сообщает Ура.ру.
При одобрении поправок закон начнет действовать с начала 2025 года. Те, средства, которые в результате окажутся высвобожденными, будут направлены на покупку семян, защиту растений и другие важные моменты.
Ранее в Свердловской области обсуждались нововведения, касающиеся транспортного налога.