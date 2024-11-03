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Posted 3 ноября, 07:08

Published 3 ноября, 07:08

Modified 3 ноября, 07:08

Updated 3 ноября, 07:08

В Свердловской области планируется ввести единый налог для сельхозпроизводителей

В Свердловской области фермеров освободят от единого налога. Но не всех

3 ноября 2024, 07:08

В Свердловской области планируется ввести единый налог для сельхозпроизводителей

В Свердловской области предложено отменить единый сельхозналог для производителей овощей и картофеля. Эту меру власти планируют ввести на три года — с 2025 по 2027 года. Но коснется она не всех.

На данный момент поправки в закон рассматривают депутаты ЗакСо. по словам регионального министра экономики Руслана Садыкова, проект был создан по поручению губернатора. Он направлен на поддержку фермеров. Так, предлагается освободить их от налога при условии, что размер дохода от производства составляет не менее 50%.

Так, изменения коснутся тех, кто занимается выращиванием, переработкой и продаже овощей, бахчевых, корнеплодов и картофеля. Для остальных налог составит 5%, сообщает Ура.ру.

При одобрении поправок закон начнет действовать с начала 2025 года. Те, средства, которые в результате окажутся высвобожденными, будут направлены на покупку семян, защиту растений и другие важные моменты.

Ранее в Свердловской области обсуждались нововведения, касающиеся транспортного налога.

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#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Свердловская область#Производство#Налог#Екатеринбург
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