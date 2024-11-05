В Екатеринбурге кассир пыталась отсудить недостачу у клиентки

Однако, по словам клиентки, она получила в кассе ровно ту сумму, которую запрашивала. При этом доказать обратное кассир не смогла. В суде также отметили, что спорная операция была не единственной в день выявления недостачи. Также не является доказательством получения суммы клиенткой и тот факт, что она была последней. Камеры наблюдения тоже не выявили нарушений.