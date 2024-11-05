В Екатеринбурге кассир пыталась отсудить недостачу у клиентки

Posted 5 ноября, 11:27
Published 5 ноября, 11:27
Modified 5 ноября, 11:29
Updated 5 ноября, 11:29
В отделении банка, когда кассир закрывала операционный день, она обнаружила недостачу в 55 тысяч рублей. Она решила, что отдала деньги последней клиентке. Кассир вернула деньги в кассу добровольно, но решила взыскать средства через суд, сообщает Свердловский областной суд.
Однако, по словам клиентки, она получила в кассе ровно ту сумму, которую запрашивала. При этом доказать обратное кассир не смогла. В суде также отметили, что спорная операция была не единственной в день выявления недостачи. Также не является доказательством получения суммы клиенткой и тот факт, что она была последней. Камеры наблюдения тоже не выявили нарушений.
Напомним, ранее банк в Екатеринбурге получил штраф за то, что совершал звонки женщине из-за кредита, который она не оформляла.