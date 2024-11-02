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Posted 2 ноября, 14:20

Published 2 ноября, 14:20

Modified 2 ноября, 14:22

Updated 2 ноября, 14:22

Суд обязал мэрию Красноуральска предоставить женщине благоустроенную квартиру

Суд обязал мэрию Красноуральска предоставить женщине благоустроенную квартиру

2 ноября 2024, 14:20
Фото: 1MI.
Жительница Красноуральска заставила мэрию предоставить ей благоустроенную квартиру взамен аварийного жилья.

В 2019 году дом, в котором жила женщина, признали аварийным и подлежащим сносу, а горожанку признали малоимущей и нуждающейся в жилье, которое предоставляется по договору соцнайма вне очереди, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В течение нескольких лет новое жилье свердловчанке так и не предоставили. Тогда она обратилась в прокуратуру. После проведенной проверки прокурор отправил в суд иск. После рассмотрения исковое требование было удовлетворено.

Вскоре заявительницу обеспечили новой благоустроенной квартирой.

Напомним, суд в Екатеринбурге заставил местных жителей поменять полы, из-за которых создается шум при ходьбе.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Жилье#Благоустройство#Аварийное жилье#Квартира#Мэрия#Екатеринбург
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