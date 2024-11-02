Суд обязал мэрию Красноуральска предоставить женщине благоустроенную квартиру

Posted 2 ноября, 14:20
Published 2 ноября, 14:20
Modified 2 ноября, 14:22
Updated 2 ноября, 14:22
В 2019 году дом, в котором жила женщина, признали аварийным и подлежащим сносу, а горожанку признали малоимущей и нуждающейся в жилье, которое предоставляется по договору соцнайма вне очереди, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В течение нескольких лет новое жилье свердловчанке так и не предоставили. Тогда она обратилась в прокуратуру. После проведенной проверки прокурор отправил в суд иск. После рассмотрения исковое требование было удовлетворено.
Вскоре заявительницу обеспечили новой благоустроенной квартирой.
Напомним, суд в Екатеринбурге заставил местных жителей поменять полы, из-за которых создается шум при ходьбе.