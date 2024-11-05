tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 07:18

Published 5 ноября, 07:18

Modified 5 ноября, 07:20

Updated 5 ноября, 07:20

В Екатеринбурге начали продавать сливочное масло за 50 рублей

В Екатеринбурге начали продавать сливочное масло за 50 рублей

5 ноября 2024, 07:18
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге в продаже появилось очень дешевое сливочное масло.

Очень дешево товар предлагают на сайте объявлений. Продавец за масло жирностью 82,5% просит всего полсотни рублей. При этом утверждается, что продукт сделан из сливок.

В объявлении уточняется, что цена может меняться в зависимости от объема закупки. Тем, кто приобретет целую коробку, масло доставят бесплатно.

У продавца в ассортименте также есть башкирское масло.

Ранее Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге 300 кг опасного масла.

Депутат в Свердловской области увидел заговор из-за стоимости сливочного масла
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Масло#Продукты питания#Екатеринбург#Сливочное масло
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика