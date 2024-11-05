В Екатеринбурге начали продавать сливочное масло за 50 рублей

Posted 5 ноября, 07:18
Published 5 ноября, 07:18
Modified 5 ноября, 07:20
Updated 5 ноября, 07:20
Очень дешево товар предлагают на сайте объявлений. Продавец за масло жирностью 82,5% просит всего полсотни рублей. При этом утверждается, что продукт сделан из сливок.
В объявлении уточняется, что цена может меняться в зависимости от объема закупки. Тем, кто приобретет целую коробку, масло доставят бесплатно.
У продавца в ассортименте также есть башкирское масло.
Ранее Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге 300 кг опасного масла.