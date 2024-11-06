Житель Свердловской области вышел из тюрьмы и лишил жизни человека

Posted 6 ноября, 14:14
Published 6 ноября, 14:14
Modified 6 ноября, 14:16
Updated 6 ноября, 14:16
Преступление произошло в феврале 2024 года. Пьяный мужчина поссорился с хозяином частного дома в Артинском районе и нанес ему многочисленные удары, а потом задушил.
Следователи СКР собрали доказательства вины подсудимого. Суд приговорил его к 11 годам тюремного заключения.
Стоит отметить, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы всего да полтора месяца до нового преступления, сообщает пресс-служба свердловского МВД.
Ранее тагильчанка лишила жизни свою бабушку.