Житель Свердловской области вышел из тюрьмы и лишил жизни человека

Житель Красноуфимского района отправится на 11 лет в колонию за убийство. Это уже не первое преступление на его счету.

Преступление произошло в феврале 2024 года. Пьяный мужчина поссорился с хозяином частного дома в Артинском районе и нанес ему многочисленные удары, а потом задушил. Следователи СКР собрали доказательства вины подсудимого. Суд приговорил его к 11 годам тюремного заключения. Стоит отметить, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы всего да полтора месяца до нового преступления, сообщает пресс-служба свердловского МВД. Ранее тагильчанка лишила жизни свою бабушку. Пьяный житель Нижнего Тагила напал с ножом на знакомого и лишил его жизни Узнать подробнее