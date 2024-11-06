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Posted 6 ноября, 14:14

Published 6 ноября, 14:14

Modified 6 ноября, 14:16

Updated 6 ноября, 14:16

Житель Свердловской области вышел из тюрьмы и лишил жизни человека

Житель Свердловской области вышел из тюрьмы и лишил жизни человека

6 ноября 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Красноуфимского района отправится на 11 лет в колонию за убийство. Это уже не первое преступление на его счету.

Преступление произошло в феврале 2024 года. Пьяный мужчина поссорился с хозяином частного дома в Артинском районе и нанес ему многочисленные удары, а потом задушил.

Следователи СКР собрали доказательства вины подсудимого. Суд приговорил его к 11 годам тюремного заключения.

Стоит отметить, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы всего да полтора месяца до нового преступления, сообщает пресс-служба свердловского МВД.

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