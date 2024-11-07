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Posted 7 ноября, 07:20

Published 7 ноября, 07:20

Modified 7 ноября, 07:22

Updated 7 ноября, 07:22

Екатеринбурженке выплатят 146 тысяч за травму в метро

Екатеринбурженке выплатят 146 тысяч за травму в метро

7 ноября 2024, 07:20
Фото: 1MI.
Екатеринбурженке выплатят более 140 тысяч за травму, полученную на станции метро «Ботаническая».

Происшествие случилось в начале февраля этого года. Женщина после оплаты проезда проходила через турникет. Из-за неисправности механизма створки защемили ее ногу, в результате чего она повредила колено. Врачи диагностировали деформирующий артроз коленного сустава и незначительное повреждение связок.

В результате суд обязал Метрополитен компенсировать пострадавшей женщине моральный ущерб и лечение в размере 146 тысяч рублей.

Решение суда может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что свердловские дорожники заплатят водителю иномарки 300 тысяч за скользкую дорогу.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Травма#Суд#Метро#Екатеринбург#Инцидент
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