Екатеринбурженке выплатят 146 тысяч за травму в метро

Posted 7 ноября, 07:20
Published 7 ноября, 07:20
Modified 7 ноября, 07:22
Updated 7 ноября, 07:22
Происшествие случилось в начале февраля этого года. Женщина после оплаты проезда проходила через турникет. Из-за неисправности механизма створки защемили ее ногу, в результате чего она повредила колено. Врачи диагностировали деформирующий артроз коленного сустава и незначительное повреждение связок.
В результате суд обязал Метрополитен компенсировать пострадавшей женщине моральный ущерб и лечение в размере 146 тысяч рублей.
Решение суда может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что свердловские дорожники заплатят водителю иномарки 300 тысяч за скользкую дорогу.