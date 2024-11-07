Екатеринбурженке выплатят 146 тысяч за травму в метро

Происшествие случилось в начале февраля этого года. Женщина после оплаты проезда проходила через турникет. Из-за неисправности механизма створки защемили ее ногу, в результате чего она повредила колено. Врачи диагностировали деформирующий артроз коленного сустава и незначительное повреждение связок.