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Posted 12 ноября, 13:55

Published 12 ноября, 13:55

Modified 12 ноября, 13:57

Updated 12 ноября, 13:57

На Урале главу учреждения оштрафовали за неправильный ответ женщине

На Урале главу учреждения оштрафовали за неправильный ответ женщине

12 ноября 2024, 13:55
Фото: 1MI.
В Реже глава Управления городским хозяйством оштрафован на 5000 рублей.

Чиновник не по теме ответил на обращение свердловчанки.

Женщина летом 2024 года обратилась к представителю власти с жалобой. Ей неизвестные перекрыли доступ в гараж. Во время ремонта Красноармейской улицы был обустроен тротуар. Он перекрыл проезд в гараж.

Женщина обратилась к чиновнику, но он ответил не по теме. В результате он был оштрафован на 5000 рублей, пишет облпрокуратура.

Напомним, дорожный подрядчик в Артемовском оштрафован на 500 тысяч за неисполнение контракта.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Штраф#Чиновник#Екатеринбург#Инцидент
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