На Урале главу учреждения оштрафовали за неправильный ответ женщине

Posted 12 ноября, 13:55
Published 12 ноября, 13:55
Modified 12 ноября, 13:57
Updated 12 ноября, 13:57
Чиновник не по теме ответил на обращение свердловчанки.
Женщина летом 2024 года обратилась к представителю власти с жалобой. Ей неизвестные перекрыли доступ в гараж. Во время ремонта Красноармейской улицы был обустроен тротуар. Он перекрыл проезд в гараж.
Женщина обратилась к чиновнику, но он ответил не по теме. В результате он был оштрафован на 5000 рублей, пишет облпрокуратура.
Напомним, дорожный подрядчик в Артемовском оштрафован на 500 тысяч за неисполнение контракта.