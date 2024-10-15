Дорожный подрядчик в Артемовском оштрафован на 500 тысяч за неисполнение контракта

Posted 15 октября, 08:44
Published 15 октября, 08:44
Modified 15 октября, 08:46
Updated 15 октября, 08:46
До 15 июня 2024 года предприниматель должен был сделать ремонт автодороги на улице Свободы, однако в указанный срок работы не были завершены, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также во время подготовительных работ подрядчик привел дорогу в плохое состояние, из-за чего по ней стало невозможно ездить. В связи с этим в отношении него было возбуждено административное дело. Суд оштрафовал его более, чем на 500 тысяч рублей.
После этого подрядчик возобновил работы и сделал укладку асфальтобетонного покрытия.
Напомним, администрация Нижнего Тагила решила расторгнуть контракт с подрядчиком на ремонт путепровода между Выей и Красным Камнем.