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Posted 15 октября, 08:44

Published 15 октября, 08:44

Modified 15 октября, 08:46

Updated 15 октября, 08:46

Дорожный подрядчик в Артемовском оштрафован на 500 тысяч за неисполнение контракта

Дорожный подрядчик в Артемовском оштрафован на 500 тысяч за неисполнение контракта

15 октября 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
В Артемовском дорожный подрядчик не выполнил обязательства по контракту, который он заключил с компанией «Жилкомстрой» в апреле 2024 года.

До 15 июня 2024 года предприниматель должен был сделать ремонт автодороги на улице Свободы, однако в указанный срок работы не были завершены, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также во время подготовительных работ подрядчик привел дорогу в плохое состояние, из-за чего по ней стало невозможно ездить. В связи с этим в отношении него было возбуждено административное дело. Суд оштрафовал его более, чем на 500 тысяч рублей.

После этого подрядчик возобновил работы и сделал укладку асфальтобетонного покрытия.

Напомним, администрация Нижнего Тагила решила расторгнуть контракт с подрядчиком на ремонт путепровода между Выей и Красным Камнем.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Суд#Подрядчик#Штраф#Контракт#Дорожные работы#Работы#Екатеринбург
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