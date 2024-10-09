«Несправедливо»: тагильчанку по камерам фиксации оштрафовали за непристегнутый ремень

Штраф за нарушение пришел водителю на Госуслуги. На размытой фотографии можно разглядеть водителя в светлой куртке, а сам ремень не видно. По словам тагильчанки Ольги, она пристегивается всегда, а на этой фотографии ремень спрятался под капюшоном, а самого натянутого средства безопасности попросту не видно на темном фоне.