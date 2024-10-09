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Posted 9 октября, 06:01

Published 9 октября, 06:01

Modified 9 октября, 06:48

Updated 9 октября, 06:48

Штрафы за непристегнутый ремень получают жители Нижнего Тагила

«Несправедливо»: тагильчанку по камерам фиксации оштрафовали за непристегнутый ремень

9 октября 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney

Штрафы за непристегнутый ремень получают жители Нижнего Тагила

Водитель из Нижнего Тагила рассказала, что получила штраф за непристегнутый ремень. По словам женщины, на фото, которое было прикреплено к постановлению, ремня просто не видно.

Штраф за нарушение пришел водителю на Госуслуги. На размытой фотографии можно разглядеть водителя в светлой куртке, а сам ремень не видно. По словам тагильчанки Ольги, она пристегивается всегда, а на этой фотографии ремень спрятался под капюшоном, а самого натянутого средства безопасности попросту не видно на темном фоне.

Мне штраф пришел, второй за неделю, за один день езды. Первый — превышение, оплатила, виновата. А второй — ремень! Увеличили — рассматривали, ремень видно у руля, на куртке капюшон скрывает. Ремень уже на автомате делаешь всегда, я не согласна с несправедливостью, попыталась оспорить, — поделилась женщина с TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru

Так, инспектор, который рассматривал это нарушение, постановил штраф. С таким решением Ольга не согласилась и попыталась его оспорить. Срок рассмотрения составил 10 дней.

Однако после рассмотрения жалобы от тагильчанки в Центре автоматизированной фиксации, решение не отменили и назначили штраф в виде 1000 рублей. По информации редакции, его женщина все-таки оплатила, поскольку дальнейшие разбирательства необходимо было продолжать в суде.

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