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Posted 12 ноября, 13:11

Published 12 ноября, 13:11

Modified 12 ноября, 13:13

Updated 12 ноября, 13:13

Под Екатеринбургом первоклассник воткнул в одноклассника карандаш

Под Екатеринбургом первоклассник воткнул в одноклассника карандаш

12 ноября 2024, 13:11
Фото: 1MI.
Под Екатеринбургом первоклассник воткнул в своего одноклассника карандаш. Было много крови.

В школе подрались два первоклассника. В результате конфликта один из них воткнул карандаш в третьего мальчика, который пытался их разнять.

Происшествие случилось в белоярской школе № 18. Сначала один мальчик стал душить другого. Их решил разнять одноклассник. Мальчишки стали отбиваться от него канцтоварами и в результате один из них вонзил карандаш ему в плечо.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, пишет Ural Mash.

Напомним, школьник в Екатеринбурге умер после употребления алкоголя у друга.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Екатеринбург#Инцидент
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