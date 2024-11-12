Под Екатеринбургом первоклассник воткнул в одноклассника карандаш

Posted 12 ноября, 13:11
Published 12 ноября, 13:11
Modified 12 ноября, 13:13
Updated 12 ноября, 13:13
В школе подрались два первоклассника. В результате конфликта один из них воткнул карандаш в третьего мальчика, который пытался их разнять.
Происшествие случилось в белоярской школе № 18. Сначала один мальчик стал душить другого. Их решил разнять одноклассник. Мальчишки стали отбиваться от него канцтоварами и в результате один из них вонзил карандаш ему в плечо.
По факту произошедшего полиция проводит проверку, пишет Ural Mash.
Напомним, школьник в Екатеринбурге умер после употребления алкоголя у друга.