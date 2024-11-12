Свердловский министр ЖКХ назвал себя бобром и ушел в спячку

Спешим успокоить читателя: министр не сошел с ума. Дело в том, что он уже давно является участником экологического проекта. На страницах его соцсетей бобр Егор рассказывает жителям региона о переработке мусора, загрязнении окружающей среды. Также бобр Егор делится советами, как помочь планете Земля прямо у себя дома.