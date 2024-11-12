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Posted 12 ноября, 06:47

Published 12 ноября, 06:47

Modified 12 ноября, 06:49

Updated 12 ноября, 06:49

Свердловский министр ЖКХ назвал себя бобром и ушел в спячку

Свердловский министр ЖКХ назвал себя бобром и ушел в спячку

12 ноября 2024, 06:47
Фото: 1MI.
Свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что он бобр.

Министр объявил в своих соцсетях, что он бобр. И зовут его Егор. А если он бобр, то ему пришло время уйти в зимнюю спячку.

Спешим успокоить читателя: министр не сошел с ума. Дело в том, что он уже давно является участником экологического проекта. На страницах его соцсетей бобр Егор рассказывает жителям региона о переработке мусора, загрязнении окружающей среды. Также бобр Егор делится советами, как помочь планете Земля прямо у себя дома.

Судя по посту в интернете, следующий раз бобр расскажет что-то уже весной следующего года.

Напомним, 2,5 тысячи уральцев стали участниками экологического проекта «Защитники Земли».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Экология#Природа#Чиновник#Екатеринбург
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