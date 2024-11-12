Свердловский министр ЖКХ назвал себя бобром и ушел в спячку

Posted 12 ноября, 06:47
Published 12 ноября, 06:47
Modified 12 ноября, 06:49
Updated 12 ноября, 06:49
Министр объявил в своих соцсетях, что он бобр. И зовут его Егор. А если он бобр, то ему пришло время уйти в зимнюю спячку.
Спешим успокоить читателя: министр не сошел с ума. Дело в том, что он уже давно является участником экологического проекта. На страницах его соцсетей бобр Егор рассказывает жителям региона о переработке мусора, загрязнении окружающей среды. Также бобр Егор делится советами, как помочь планете Земля прямо у себя дома.
Судя по посту в интернете, следующий раз бобр расскажет что-то уже весной следующего года.
Напомним, 2,5 тысячи уральцев стали участниками экологического проекта «Защитники Земли».