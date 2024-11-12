В Нижнем Тагиле суд отказал экс-судье в смягчении наказания

Posted 12 ноября, 07:09
Published 12 ноября, 07:09
Modified 12 ноября, 07:11
Updated 12 ноября, 07:11
Якуш был осужден летом прошлого года на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за нарушение ПДД, в результате которого погибли 2 человека.
Инцидент произошел в мае 2018 года на федеральной трассе «Кавказ». Якуш за рулем Toyota Land Cruiser Prado вылетел на полосу встречного движения и врезался в Kia Rio. В результате аварии два пассажира погибли.
Суд обязал Якуша выплатить родственникам погибших 8,5 млн рублей за моральный ущерб.
На судебном заседании прокурор подчеркнул, что осужденный лишь частично возместил ущерб и признал свою вину только в исправительном учреждении. Несмотря на положительную характеристику от администрации колонии, суд, учитывая мнение прокуратуры, решил оставить наказание без изменений.
Таким образом, Максим Якуш продолжит отбывать срок в исправительной колонии. Решение суда еще не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее суд в Екатеринбурге не стал смягчать наказание автохаму Новоселову.