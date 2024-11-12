В Нижнем Тагиле суд отказал экс-судье в смягчении наказания

На судебном заседании прокурор подчеркнул, что осужденный лишь частично возместил ущерб и признал свою вину только в исправительном учреждении. Несмотря на положительную характеристику от администрации колонии, суд, учитывая мнение прокуратуры, решил оставить наказание без изменений.