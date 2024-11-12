В Первоуральске родителей напугало закрытие детской поликлиники

Эта новость обеспокоила родителей. Однако вскоре выяснилось, что поликлинику уже успели отремонтировать. Закрытия не будет, сообщили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве также рассказали, что взрослая поликлиника будет ремонтироваться поэтапно. Она также закрываться не будет.