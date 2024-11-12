В Первоуральске родителей напугало закрытие детской поликлиники

Posted 12 ноября, 14:28
Published 12 ноября, 14:28
Modified 12 ноября, 14:30
Updated 12 ноября, 14:30
Объявление появилось у входа в детскую поликлинику. В тексте сообщалось, что медучреждение закрывают на целый год. Также упоминалось, что прием врачи будут вести в другом здании.
Эта новость обеспокоила родителей. Однако вскоре выяснилось, что поликлинику уже успели отремонтировать. Закрытия не будет, сообщили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве также рассказали, что взрослая поликлиника будет ремонтироваться поэтапно. Она также закрываться не будет.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается ремонт детской поликлиники на Карла Маркса.