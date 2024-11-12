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Posted 12 ноября, 14:28

Published 12 ноября, 14:28

Modified 12 ноября, 14:30

Updated 12 ноября, 14:30

В Первоуральске родителей напугало закрытие детской поликлиники

В Первоуральске родителей напугало закрытие детской поликлиники

12 ноября 2024, 14:28
Фото: 1MI.
В Первоуральске родителей напугало объявление о закрытии детской поликлиники.

Объявление появилось у входа в детскую поликлинику. В тексте сообщалось, что медучреждение закрывают на целый год. Также упоминалось, что прием врачи будут вести в другом здании.

Эта новость обеспокоила родителей. Однако вскоре выяснилось, что поликлинику уже успели отремонтировать. Закрытия не будет, сообщили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве также рассказали, что взрослая поликлиника будет ремонтироваться поэтапно. Она также закрываться не будет.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается ремонт детской поликлиники на Карла Маркса.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Поликлиника#Детская поликлиника#Екатеринбург#Инцидент
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