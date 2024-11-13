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Posted 13 ноября, 11:55

Published 13 ноября, 11:55

Modified 13 ноября, 11:57

Updated 13 ноября, 11:57

Мизулина раскритиковала свердловскую школу после избиения ученицы

Мизулина раскритиковала свердловскую школу после избиения ученицы

13 ноября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала руководство свердловской школы за желание скрыть произошедшее на днях избиение ученицы.

Инцидент произошел в Нижних Сергах. 11 ноября мальчик с разбега ударил ногой в грудь девочку. При этом инцидент был снят на камеру. По одной версии подросток это сделал ради хайпа в соцсетях, а по другой — отомстил за буллинг со стороны девочки.

После данного происшествия в школе запретили снимать видео. Детям угрожают за нарушение нового правила постановкой их на учет. Екатерина Мизулина уверена, что таким образом школа пытается избежать ответственности за произошедшее. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Юноше грозит уголовная ответственность.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Избиение#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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