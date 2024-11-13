Мизулина раскритиковала свердловскую школу после избиения ученицы

Инцидент произошел в Нижних Сергах. 11 ноября мальчик с разбега ударил ногой в грудь девочку. При этом инцидент был снят на камеру. По одной версии подросток это сделал ради хайпа в соцсетях, а по другой — отомстил за буллинг со стороны девочки.