Мизулина раскритиковала свердловскую школу после избиения ученицы

Posted 13 ноября, 11:55
Published 13 ноября, 11:55
Modified 13 ноября, 11:57
Updated 13 ноября, 11:57
Инцидент произошел в Нижних Сергах. 11 ноября мальчик с разбега ударил ногой в грудь девочку. При этом инцидент был снят на камеру. По одной версии подросток это сделал ради хайпа в соцсетях, а по другой — отомстил за буллинг со стороны девочки.
После данного происшествия в школе запретили снимать видео. Детям угрожают за нарушение нового правила постановкой их на учет. Екатерина Мизулина уверена, что таким образом школа пытается избежать ответственности за произошедшее. Об этом она написала в своем telegram-канале.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Юноше грозит уголовная ответственность.