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Posted 14 ноября, 09:13

Published 14 ноября, 09:13

Modified 14 ноября, 09:15

Updated 14 ноября, 09:15

Из-за аварии на водопроводе в Нижнем Тагиле без воды остались школа и жилые дома

Из-за аварии на водопроводе в Нижнем Тагиле без воды остались школа и жилые дома

14 ноября 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле на улице Тагилстроевская произошла авария на водопроводе диаметром 300 мм.

Без холодной воды остались школа № 81, а также несколько жилых домов и детских садов.

Авария случилась еще 13 ноября, но из-за того, что колодец, необходимый для отключения только школы, был забетонирован во время благоустройства, работы по устранению аварии начались только сегодня, 14 ноября. В настоящее время на месте аварии работают специалисты ООО «Водоканал-НТ».

Для жителей отключенных домов организован подвоз воды, пишет «Водоканал-НТ».

Ранее в Первоуральске отключили воду после аварии.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Инцидент
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