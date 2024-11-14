Из-за аварии на водопроводе в Нижнем Тагиле без воды остались школа и жилые дома

Posted 14 ноября, 09:13
Published 14 ноября, 09:13
Modified 14 ноября, 09:15
Updated 14 ноября, 09:15
Без холодной воды остались школа № 81, а также несколько жилых домов и детских садов.
Авария случилась еще 13 ноября, но из-за того, что колодец, необходимый для отключения только школы, был забетонирован во время благоустройства, работы по устранению аварии начались только сегодня, 14 ноября. В настоящее время на месте аварии работают специалисты ООО «Водоканал-НТ».
Для жителей отключенных домов организован подвоз воды, пишет «Водоканал-НТ».
Ранее в Первоуральске отключили воду после аварии.