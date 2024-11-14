tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 08:33

Published 14 ноября, 08:33

Modified 14 ноября, 08:35

Updated 14 ноября, 08:35

В Свердловской области пропал мужчина с собаками

В Свердловской области пропал мужчина с собаками

14 ноября 2024, 08:33
Фото: 1MI.
Под Березовским пропал 83-летний мужчина с двумя собаками.

Инцидент произошел в поселке Ключевск. 83-летний мужчина вышел из дома 13 ноября с двумя собаками и с тех пор его никто не видел.

Пропавшего зовут Николаев Франс Иосифович. Пожилой человек среднего роста (168 см) и астенического телосложения. Он седовласый и кареглазый.

В день исчезновения был одет в шапку-ушанку, серую безрукавку, клетчатую рубашку, черные штаны и резиновые сапоги, сообщает поисковая группа «Прорыв».

Фото: поисковая группа «Прорыв»

Напомним, исчезнувшего в Тагиле 40-летнего Евгения Глухих обнаружили живым.

40-летний мужчина в легкой куртке пропал в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пропал#Пропал человек#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика