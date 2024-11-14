В Свердловской области пропал мужчина с собаками

Posted 14 ноября, 08:33
Published 14 ноября, 08:33
Modified 14 ноября, 08:35
Updated 14 ноября, 08:35
Инцидент произошел в поселке Ключевск. 83-летний мужчина вышел из дома 13 ноября с двумя собаками и с тех пор его никто не видел.
Пропавшего зовут Николаев Франс Иосифович. Пожилой человек среднего роста (168 см) и астенического телосложения. Он седовласый и кареглазый.
В день исчезновения был одет в шапку-ушанку, серую безрукавку, клетчатую рубашку, черные штаны и резиновые сапоги, сообщает поисковая группа «Прорыв».