Силовики сорвали вечеринку на заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге

Posted 17 ноября, 06:06
Published 17 ноября, 06:06
Modified 17 ноября, 06:08
Updated 17 ноября, 06:08
В воскресенье, 17 ноября на территории заброшенного завода в столице Среднего Урала должна была состояться костюмированная техно-вечеринка. Однако в день события полиция запретила проведение мероприятия.
Как пояснили в правоохранительных органах, массовое мероприятие не было согласовано с органами власти. Поэтому событие было предложено перенести.
Сами организаторы объяснили, что не ожидали такого интереса к мероприятию и большого числа желающих его посетить. Поэтому вечеринку приняли решение перенести, дату согласовать, а билеты желающим разрешили сдать и вернуть средства, пишет Е1.
Ранее в Екатеринбурге был отменен забег «Пивная миля».