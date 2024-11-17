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Posted 17 ноября, 06:06

Published 17 ноября, 06:06

Modified 17 ноября, 06:08

Updated 17 ноября, 06:08

Силовики сорвали вечеринку на заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге

Силовики сорвали вечеринку на заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге

17 ноября 2024, 06:06
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге не состоится вечеринка от Techno Room Community.

В воскресенье, 17 ноября на территории заброшенного завода в столице Среднего Урала должна была состояться костюмированная техно-вечеринка. Однако в день события полиция запретила проведение мероприятия.

Как пояснили в правоохранительных органах, массовое мероприятие не было согласовано с органами власти. Поэтому событие было предложено перенести.

Сами организаторы объяснили, что не ожидали такого интереса к мероприятию и большого числа желающих его посетить. Поэтому вечеринку приняли решение перенести, дату согласовать, а билеты желающим разрешили сдать и вернуть средства, пишет Е1.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Концерт#Вечеринка#Отмена#Екатеринбург#Инцидент
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