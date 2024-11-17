Свердловский нефтяник погиб в боях на СВО

Posted 17 ноября, 05:43
Published 17 ноября, 05:43
Modified 17 ноября, 05:45
Updated 17 ноября, 05:45
В ДНР при выполнении важного боевого задания погиб уроженец Свердловской области 1992 года рождения. Бойца не стало в ходе ожесточенных боев 4 ноября. Известно, что выходить на связь он перестал 20 октября.
До спецоперации мужчина работал в нефтегазовой компании, пишет газета «Знамя Победы» в соцсети «ВКонтакте».
Семья погибшего отзывается о нем как о дружелюбном, веселом и отзывчивом человеке. У Александра осталась супруга и двое детей. Прощание с героем состоится 17 ноября в 13 часов в ДК «Кристалл».
Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО старшим лейтенантом.