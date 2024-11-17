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Posted 17 ноября, 05:43

Published 17 ноября, 05:43

Modified 17 ноября, 05:45

Updated 17 ноября, 05:45

Свердловский нефтяник погиб в боях на СВО

Свердловский нефтяник погиб в боях на СВО

17 ноября 2024, 05:43
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловчанин Александр Буньков из Сухого Лога погиб в боях за Селидово.

В ДНР при выполнении важного боевого задания погиб уроженец Свердловской области 1992 года рождения. Бойца не стало в ходе ожесточенных боев 4 ноября. Известно, что выходить на связь он перестал 20 октября.

До спецоперации мужчина работал в нефтегазовой компании, пишет газета «Знамя Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Семья погибшего отзывается о нем как о дружелюбном, веселом и отзывчивом человеке. У Александра осталась супруга и двое детей. Прощание с героем состоится 17 ноября в 13 часов в ДК «Кристалл».

Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО старшим лейтенантом.

В Свердловской области простятся с метким стрелком
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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