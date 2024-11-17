tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 07:31

Published 17 ноября, 07:31

Modified 17 ноября, 07:33

Updated 17 ноября, 07:33

В Челябинске задержан пропавший год назад свердловский солдат

В Челябинске задержан пропавший год назад свердловский солдат

17 ноября 2024, 07:31
Фото: 1MI.
В Челябинске задержан свердловский солдат, которого разыскивали год.

Мужчина был ранен в ДНР и проходил лечение в тылу. Когда реабилитация была окончена, то узнал, что числится как сбежавший.

Он обратился к командиру. Выяснилось, что его часть расформировали и его не ищут. Боец вернулся домой, однако через год его задержали. Выяснилось, что свердловчанина приписали к батальону «Урал».

Мужчину забрали на фронт. У него осталась беременная сожительница. Он попросил расписать их через ВКС. По закону командир батальона имеет право узаконить брак. В части подтвердили, что это будет сделано, сообщает URA.RU со ссылкой на военного юриста Петра Портнягина.

Ранее свердловский боец СВО сбежал из воинской части.

Боец СВО лишился 4 млн в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика