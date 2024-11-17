В Челябинске задержан пропавший год назад свердловский солдат

Posted 17 ноября, 07:31
Published 17 ноября, 07:31
Modified 17 ноября, 07:33
Updated 17 ноября, 07:33
Мужчина был ранен в ДНР и проходил лечение в тылу. Когда реабилитация была окончена, то узнал, что числится как сбежавший.
Он обратился к командиру. Выяснилось, что его часть расформировали и его не ищут. Боец вернулся домой, однако через год его задержали. Выяснилось, что свердловчанина приписали к батальону «Урал».
Мужчину забрали на фронт. У него осталась беременная сожительница. Он попросил расписать их через ВКС. По закону командир батальона имеет право узаконить брак. В части подтвердили, что это будет сделано, сообщает URA.RU со ссылкой на военного юриста Петра Портнягина.
Ранее свердловский боец СВО сбежал из воинской части.