В Каменске-Уральском ритуальщики запенили дверь в квартиру из-за жалоб

Дело в том, что сотрудники агентства регулярно курили на детской площадке и перегораживали своим автомобилем выход из подъезда пострадавшей. После ее жалобы в прокуратуру фирму выселили, а владелец пообещал женщине «сюрприз». Слово он сдержал. Сейчас полиция по данному факту проводит проверку.