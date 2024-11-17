В Каменске-Уральском ритуальщики запенили дверь в квартиру из-за жалоб

Posted 17 ноября, 12:26
Published 17 ноября, 12:26
Modified 17 ноября, 12:28
Updated 17 ноября, 12:28
В Каменске-Уральском неизвестные запенили дверь в одну из квартир многоэтажного дома. В этот момент в помещении находилась женщина с двумя малолетними детьми и мамой-инвалидом.
Семью освободили из вынужденного плена только на следующий день в обед. Пострадавшие считают, что это сделали сотрудники похоронного агентства, которое находится в подвале этого дома.
Дело в том, что сотрудники агентства регулярно курили на детской площадке и перегораживали своим автомобилем выход из подъезда пострадавшей. После ее жалобы в прокуратуру фирму выселили, а владелец пообещал женщине «сюрприз». Слово он сдержал. Сейчас полиция по данному факту проводит проверку.
Ранее в Каменске-Уральском мужчина поджег себя. Это произошло после того, как он узнал, что с ним решилась расстаться его супруга.