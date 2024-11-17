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Posted 17 ноября, 10:00

Published 17 ноября, 10:00

Modified 17 ноября, 10:02

Updated 17 ноября, 10:02

В центре Екатеринбурга избили инвалида

В центре Екатеринбурга избили инвалида

17 ноября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney.
В центре Екатеринбурга неизвестный бил ногами инвалида.

Происшествие случилось 16 ноября на улице Вайнера. Неизвестный мужчина на глазах у прохожих напал на инвалида и стал бить его с ноги в лицо. Очевидцы хотели вступиться за пострадавшего, однако злоумышленник убежал в ближайший ювелирный магазин и там закрылся.

В полиции изданию URA.RU подтвердили, что данный инцидент действительно был, однако полиция на месте уже не застала хулигана. Заявления от пострадавшего не поступало. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мать-одиночку с дочкой-инвалидом в Екатеринбурге чуть не выгнали из страны.

В Свердловской области выгоняют из квартиры родителей с ребенком-инвалидом
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Драка#Инвалид#Екатеринбург#Инцидент
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