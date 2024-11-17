В центре Екатеринбурга избили инвалида

Происшествие случилось 16 ноября на улице Вайнера. Неизвестный мужчина на глазах у прохожих напал на инвалида и стал бить его с ноги в лицо. Очевидцы хотели вступиться за пострадавшего, однако злоумышленник убежал в ближайший ювелирный магазин и там закрылся.