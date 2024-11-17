В центре Екатеринбурга избили инвалида

Posted 17 ноября, 10:00
Published 17 ноября, 10:00
Modified 17 ноября, 10:02
Updated 17 ноября, 10:02
Происшествие случилось 16 ноября на улице Вайнера. Неизвестный мужчина на глазах у прохожих напал на инвалида и стал бить его с ноги в лицо. Очевидцы хотели вступиться за пострадавшего, однако злоумышленник убежал в ближайший ювелирный магазин и там закрылся.
В полиции изданию URA.RU подтвердили, что данный инцидент действительно был, однако полиция на месте уже не застала хулигана. Заявления от пострадавшего не поступало. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что мать-одиночку с дочкой-инвалидом в Екатеринбурге чуть не выгнали из страны.