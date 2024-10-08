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Posted 8 октября, 05:11

Published 8 октября, 05:11

Modified 8 октября, 05:13

Updated 8 октября, 05:13

Мать-одиночку с дочкой-инвалидом в Екатеринбурге чуть не выгнали из страны

Мать-одиночку с дочкой-инвалидом в Екатеринбурге чуть не выгнали из страны

8 октября 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге суд вынес решение выдворить из страны мать-одиночку и ее 14-летнюю дочь, у которой есть инвалидность.

Известно, что женщина родилась в Липецке, а спустя пару лет ее семья переехала жить в Киргизскую республику. После распада СССР женщина стала гражданкой Кыргызстана. В 90-х годах ее мать уехала жить в РФ на Урал, а 14 лет назад дочь приехала к ней, пишет Е1.

В Екатеринбурге женщина родила дочь, у которой через два года выявили ДЦП. Группу инвалидности на ребенка не смогла оформить, так как для оформления документов необходимо было ехать в Кыргызстан из-за ее гражданства. В Кыргызстане им предоставлялось платное обследование, но денег у семьи не было.

Выдворить мать и дочь из страны решили из-за того, что женщина не продлила регистрацию. Для этого нужно было ехать в другой город, где находится отдел по миграционным вопросам. В это же время у матери женщины обострилось заболевание, а позже она вместе с дочерью оказалась в больнице.

По словам главы региональной ассоциации беженцев Людмилы Лукашевой, мать и дочь привезли в суд в домашней одежде и без курток. Сейчас они находятся в центре временного содержания. Правозащитники, вставшие на сторону семьи, обжаловали решение. Суд заменил депортацию на 150 часов обязательных работ.

Напомним, жительницу Свердловской области депортируют из страны в связи с отсутствием у нее паспорта.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Гражданство#Постановление#Регистрация#Депортация#Мать-одиночка#ДЦП#Правозащитники#Екатеринбург#Кыргызстан
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