Мать-одиночку с дочкой-инвалидом в Екатеринбурге чуть не выгнали из страны

Выдворить мать и дочь из страны решили из-за того, что женщина не продлила регистрацию. Для этого нужно было ехать в другой город, где находится отдел по миграционным вопросам. В это же время у матери женщины обострилось заболевание, а позже она вместе с дочерью оказалась в больнице.