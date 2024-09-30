Жительницу Богдановича высылают из страны за отсутствие паспорта

Posted 30 сентября, 11:19
Published 30 сентября, 11:19
Modified 30 сентября, 11:21
Updated 30 сентября, 11:21
Женщина родилась в Свердловской области, однако никогда не получала удостоверение личности, а свидетельство о рождении у нее утеряно, рассказала ЕАН глава региональной ассоциации беженцев Людмила Лукашева.
Сотрудники полиции решили, что свердловчанку необходимо депортировать в Казахстан, так как, согласно опросу, она туда ездила.
Напомним, в августе 2024 года депортировали более двух тысяч мигрантов из Свердловской области, которые находились в стране нелегально.
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