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Posted 17 ноября, 06:48

Published 17 ноября, 06:48

Modified 17 ноября, 06:50

Updated 17 ноября, 06:50

В центре Екатеринбурга продают квартиру с колоннами за 50 млн рублей

В центре Екатеринбурга продают квартиру с колоннами за 50 млн рублей

17 ноября 2024, 06:48
Фото: 1MI.
В центре Екатеринбурга продают элитную квартиру с охраной.

За эти деньги продавец предлагает двухкомнатную квартиру в ЖК премиального класса. В помещении выполнена шумоизоляция, установлена защита от протечки, а также система очистки воды. В доме также имеется 3-х уровневый подземный паркинг. Здание охраняется.

Новым владельцам квартиры также достанется терраса на крыше здания.

Кроме того, в доме имеется ресепшн и двор с липовыми деревьями, говорится в объявлении.

Напомним, в элитном екатеринбургском поселке за 218 млн продают особняк с бассейном.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Квартира#Недвижимость#Екатеринбург#Рынок недвижимости
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