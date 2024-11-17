В центре Екатеринбурга продают квартиру с колоннами за 50 млн рублей

За эти деньги продавец предлагает двухкомнатную квартиру в ЖК премиального класса. В помещении выполнена шумоизоляция, установлена защита от протечки, а также система очистки воды. В доме также имеется 3-х уровневый подземный паркинг. Здание охраняется.