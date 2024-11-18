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Posted 18 ноября, 14:05

Published 18 ноября, 14:05

Modified 18 ноября, 14:07

Updated 18 ноября, 14:07

В Екатеринбурге началось расследование после видео с голой гимназисткой

В Екатеринбурге началось расследование после видео с голой гимназисткой

18 ноября 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге в гимназии №8 началось расследование после видео с голой гимназисткой.

В екатеринбургской гимназии две ученицы 5-го класса угрозами заставили девочку из своего же класса снять с себя полностью всю одежду. Затем они сняли происходящее на видео и отправили данную запись одноклассникам и ученикам других классов и школ.

После произошедшего пострадавшую начали массово травить. Руководство образовательного учреждения пыталось замять скандал, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Сейчас мэрия проводит собственное расследование.

Напомним, в Нижних Сергах подростку избрана мера пресечения за нападение на школьницу.

После избиения школьницы в Нижних Сергах возбуждено дело о халатности
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Екатеринбург#Инцидент
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