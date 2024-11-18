В Екатеринбурге началось расследование после видео с голой гимназисткой

Posted 18 ноября, 14:05
Published 18 ноября, 14:05
Modified 18 ноября, 14:07
Updated 18 ноября, 14:07
В екатеринбургской гимназии две ученицы 5-го класса угрозами заставили девочку из своего же класса снять с себя полностью всю одежду. Затем они сняли происходящее на видео и отправили данную запись одноклассникам и ученикам других классов и школ.
После произошедшего пострадавшую начали массово травить. Руководство образовательного учреждения пыталось замять скандал, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.
Сейчас мэрия проводит собственное расследование.
Напомним, в Нижних Сергах подростку избрана мера пресечения за нападение на школьницу.