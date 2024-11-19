Чиновники из Нижнего Тагила победили в спартакиаде

Победу одержала команда Нижнего Тагила, второе место занял Новоуральский городской округ, третье — Верхнесалдинский. В зачете муниципальных районов сильнее всех оказалась команда Свободного, за ней расположились Верх-Тагильский и Верх-Нейвинский округа.