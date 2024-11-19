Чиновники из Нижнего Тагила победили в спартакиаде

Posted 19 ноября, 14:08
Published 19 ноября, 14:08
Modified 19 ноября, 14:10
Updated 19 ноября, 14:10
В соревнованиях, прошедших в бассейне «Дельфин», приняли участие 7 команд из муниципалитетов региона.
Победу одержала команда Нижнего Тагила, второе место занял Новоуральский городской округ, третье — Верхнесалдинский. В зачете муниципальных районов сильнее всех оказалась команда Свободного, за ней расположились Верх-Тагильский и Верх-Нейвинский округа.
Ранее сообщалось о победе 17-летнего Владислава Хвостова в Кубке мира по гиревому спорту.