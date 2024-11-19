tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 14:08

Published 19 ноября, 14:08

Modified 19 ноября, 14:10

Updated 19 ноября, 14:10

Чиновники из Нижнего Тагила победили в спартакиаде

Чиновники из Нижнего Тагила победили в спартакиаде

19 ноября 2024, 14:08
Фото: 1MI.
В поселке Свободном прошли соревнования среди сотрудников органов местного самоуправления Свердловской области.

В соревнованиях, прошедших в бассейне «Дельфин», приняли участие 7 команд из муниципалитетов региона.

Победу одержала команда Нижнего Тагила, второе место занял Новоуральский городской округ, третье — Верхнесалдинский. В зачете муниципальных районов сильнее всех оказалась команда Свободного, за ней расположились Верх-Тагильский и Верх-Нейвинский округа.

Ранее сообщалось о победе 17-летнего Владислава Хвостова в Кубке мира по гиревому спорту.

Соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина пройдут в Тагиле
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Чиновники#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика