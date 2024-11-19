Под Каменском-Уральским надзорные органы заинтересовались ситуацией с перебоями воды

По предварительным данным, причиной отключения стало повреждение водопровода и поломка насоса на основной скважине. МУП «Водоснабжение Каменского городского округа» организовало подвоз питьевой воды. Ремонтные работы были завершены 18 ноября.



Прокуратура проверит, насколько действия ресурсоснабжающей организации соответствовали законодательству, оценит своевременность устранения аварии, а также обеспеченность жителей водой во время перебоев. Кроме того, прокуроры намерены посетить поселок, чтобы лично проверить информацию о низкой температуре в квартирах. По итогам проверки будут приняты необходимые меры, сообщает ведомство.