Под Каменском-Уральским надзорные органы заинтересовались ситуацией с перебоями воды

Posted 19 ноября, 08:53
Published 19 ноября, 08:53
Modified 19 ноября, 08:55
Updated 19 ноября, 08:55
Журналисты рассказали о перебоях с холодным водоснабжением 17–18 ноября, затронувших около 90 жителей пяти многоквартирных и нескольких частных домов.
По предварительным данным, причиной отключения стало повреждение водопровода и поломка насоса на основной скважине. МУП «Водоснабжение Каменского городского округа» организовало подвоз питьевой воды. Ремонтные работы были завершены 18 ноября.
Прокуратура проверит, насколько действия ресурсоснабжающей организации соответствовали законодательству, оценит своевременность устранения аварии, а также обеспеченность жителей водой во время перебоев. Кроме того, прокуроры намерены посетить поселок, чтобы лично проверить информацию о низкой температуре в квартирах. По итогам проверки будут приняты необходимые меры, сообщает ведомство.
Ранее в Первоуральске отключили воду после аварии.