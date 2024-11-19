В Каменске-Уральском простились с 51-летним участником СВО Александром Лепихиным

Posted 19 ноября, 07:20
Published 19 ноября, 07:20
Modified 19 ноября, 07:22
Updated 19 ноября, 07:22
Александр получил серьезные ранения и погиб 2 ноября 2024 года при выполнении важного боевого задания в ДНР. Это произошло в районе населенного пункта Часов Яр. Он служил в должности командира десантного батальона.
Александр — уроженец Каменска-Уральского. В этом городе он окончил СОШ № 29, а затем техникум металлургии и машиностроения. До СВО мужчина сначала работал в исправительной колонии, а затем на градообразующих предприятиях.
Друзья и знакомые вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, рассказали в администрации Каменска-Уральского.
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