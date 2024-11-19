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Posted 19 ноября, 07:20

Published 19 ноября, 07:20

Modified 19 ноября, 07:22

Updated 19 ноября, 07:22

В Каменске-Уральском простились с 51-летним участником СВО Александром Лепихиным

В Каменске-Уральском простились с 51-летним участником СВО Александром Лепихиным

19 ноября 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney.
На СВО погиб работавший в исправительной колонии следователь с Урала Александр Лепихин.

Александр получил серьезные ранения и погиб 2 ноября 2024 года при выполнении важного боевого задания в ДНР. Это произошло в районе населенного пункта Часов Яр. Он служил в должности командира десантного батальона.

Александр — уроженец Каменска-Уральского. В этом городе он окончил СОШ № 29, а затем техникум металлургии и машиностроения. До СВО мужчина сначала работал в исправительной колонии, а затем на градообразующих предприятиях.

Друзья и знакомые вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, рассказали в администрации Каменска-Уральского.

Ранее в Свердловской области простились с метким стрелком.

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО старшим лейтенантом
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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