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Posted 20 ноября, 09:44

Published 20 ноября, 09:44

Modified 20 ноября, 09:46

Updated 20 ноября, 09:46

Снизу постучали: свердловского чиновника раскритиковали за призыв рожать сварщиков

Снизу постучали: свердловского чиновника раскритиковали за призыв рожать сварщиков

20 ноября 2024, 09:44
Фото: 1MI.
В Госдуме раскритиковали свердловского чиновника за призыв рожать маляров и сварщиков.

После того, как свердловский депутат неоднократно в эфире ОТВ выступал с предложением рожать женщинам маляров, кровельщиков и сварщиков, его раскритиковал депутат Госдумы Ярослав Самылин.

Депутат отметил, что ему казалось, что его уже не удивить неадекватными предложениями со стороны коллег. Однако, по его словам, «снизу постучались» с требованием рожать под госзаказ.

По мнению Самылина требование рожать сварщиков совершенно неадекватное. А для того, чтобы уйти от дефицита рабочих специальностей, надо повышать их престиж, а также компенсировать роботизацией.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Рождаемость#Демография#Власть#Екатеринбург
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