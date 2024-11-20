Снизу постучали: свердловского чиновника раскритиковали за призыв рожать сварщиков

Posted 20 ноября, 09:44
Published 20 ноября, 09:44
Modified 20 ноября, 09:46
Updated 20 ноября, 09:46
После того, как свердловский депутат неоднократно в эфире ОТВ выступал с предложением рожать женщинам маляров, кровельщиков и сварщиков, его раскритиковал депутат Госдумы Ярослав Самылин.
Депутат отметил, что ему казалось, что его уже не удивить неадекватными предложениями со стороны коллег. Однако, по его словам, «снизу постучались» с требованием рожать под госзаказ.
По мнению Самылина требование рожать сварщиков совершенно неадекватное. А для того, чтобы уйти от дефицита рабочих специальностей, надо повышать их престиж, а также компенсировать роботизацией.