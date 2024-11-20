В Екатеринбурге проректор УрФУ назвал причины отказа от рождения детей

Posted 20 ноября, 15:06
Published 20 ноября, 15:06
Modified 20 ноября, 15:08
Updated 20 ноября, 15:08
Проректор УрФУ Дмитрий Лоевский в эфире ОТВ выдвинул свою версию низкой рождаемости среди студентов. Он предположил, что молодежь не хочет создавать семьи в студенческие годы, так как у них нет необходимости выживать.
Он объяснил, что последние два десятка лет жизнь была очень спокойной, в результате чего молодое поколение взрослеет позже. У них нет необходимости гнаться, выживать.
Молодые люди сейчас в 18 лет еще совсем подростки. Даже в 19 лет они еще не понимают, что такое взрослая жизнь. Поэтому они не хотят жениться и рожать детей.
По мнению Лоевского, сейчас молодым людям больше требуется психологическая поддержка.
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