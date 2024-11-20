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Posted 20 ноября, 15:06

Published 20 ноября, 15:06

Modified 20 ноября, 15:08

Updated 20 ноября, 15:08

В Екатеринбурге проректор УрФУ назвал причины отказа от рождения детей

В Екатеринбурге проректор УрФУ назвал причины отказа от рождения детей

20 ноября 2024, 15:06
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге предположили, что студенты не рожают потому, что поздно взрослеют.

Проректор УрФУ Дмитрий Лоевский в эфире ОТВ выдвинул свою версию низкой рождаемости среди студентов. Он предположил, что молодежь не хочет создавать семьи в студенческие годы, так как у них нет необходимости выживать.

Он объяснил, что последние два десятка лет жизнь была очень спокойной, в результате чего молодое поколение взрослеет позже. У них нет необходимости гнаться, выживать.

Молодые люди сейчас в 18 лет еще совсем подростки. Даже в 19 лет они еще не понимают, что такое взрослая жизнь. Поэтому они не хотят жениться и рожать детей.

По мнению Лоевского, сейчас молодым людям больше требуется психологическая поддержка.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Рождаемость#Студенты#Демография#Екатеринбург
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