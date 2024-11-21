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Posted 21 ноября, 07:26

Published 21 ноября, 07:26

Modified 21 ноября, 07:28

Updated 21 ноября, 07:28

Одной из старейших благотворительных организаций Урала исполняется 25 лет

Одной из старейших благотворительных организаций Урала исполняется 25 лет

21 ноября 2024, 07:26
Фото: БФ «Дети России».
22 ноября 2024 года Фонду «Дети России», одному из старейших благотворительных организаций Урала, члену Всемирной ассоциации федераций, центров и клубов ЮНЕСКО, исполнится 25 лет. За все время работы его проекты и программы были реализованы во многих регионах России.

Юные творцы и спортсмены, подопечные социальных приютов, пациенты клиник, воспитанники образовательных организаций — сотни тысяч детей обрели поддержку и новые возможности для раскрытия потенциала.

Мы стали старше и опытнее. Познакомились со многими замечательными ребятами и их родителями, с профессионалами из разных сфер. С нетерпением ждем новых встреч. Смотрим в будущее так же, как наши подопечные: творчески, с радостью, оптимизмом и огромной жаждой сделать мир лучше! Сегодня хороший повод поговорить о результатах и, конечно, о планах на следующие 25 лет! — пояснила директор фонда Юлия Нутенко.

Более 436 миллионов рублей было собрано на помощь тяжелобольным детям в ходе реализации Фондом проекта «ТЫ ЕМУ НУЖЕН». Свыше 262 миллионов рублей — на ремонт, реконструкцию, обустройство и приобретение современного оборудования для Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга. Высокотехнологичные приборы для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга стоимостью более 51 миллиона рублей. За внушительными цифрами — спасенные детские жизни и здоровье.

Фото: БФ «Дети России»

Среди нескольких поколений подопечных фонда — воспитанники социальных центров. Так, порядка 13 миллионов рублей направлено учреждениям социальной помощи населению, еще 5 миллионов рублей — образовательным организациям. Средства реализованы на покупку оборудования, мебели, приспособлений для творчества и спорта.

Фото: БФ «Дети России»

За 25 лет работы фонд наработал эффективные механизмы оказания системной и адресной помощи. Благодаря программам стипендий высоко взошла и засияла шахматная звездочка Тимура Фахрутдинова. В 2014 году он завоевал титул чемпиона Европы среди юношей и был удостоен звания мастера ФИДЕ. В 2016 повторил успех и вновь поднялся на высшую ступень континентального первенства. На смену ему сегодня пришли новые подопечные фонда — победитель юношеского первенства мира Прохор Москвинов и победитель первенства Азии Алексей Прохоров.

Реализованы были и другие масштабные проекты. Например, международный турнир по футболу Europe-Asia, Всероссийская юношеская парусная регата «Дети России», Всероссийский открытый фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани». Эти и другие начинания — часть истории Урала и России.

Сегодня под эгидой фонда проходят Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор», соревнования для детей, которые справились с онкологией, и их семей «Я ПОБЕДИТЕЛЬ», Международный турнир по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова, детский хоккейный турнир памяти Александра Козицына, детский хоккейный турнир «Кубок Урала». С 2023 года непрерывно действует проект поддержки безвозмездного донорства крови «Я ДОНОР».

Фото: БФ «Дети России»
В День семьи, любви и верности в Екатеринбурге появится аллея доноров
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