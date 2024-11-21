Одной из старейших благотворительных организаций Урала исполняется 25 лет

За 25 лет работы фонд наработал эффективные механизмы оказания системной и адресной помощи. Благодаря программам стипендий высоко взошла и засияла шахматная звездочка Тимура Фахрутдинова. В 2014 году он завоевал титул чемпиона Европы среди юношей и был удостоен звания мастера ФИДЕ. В 2016 повторил успех и вновь поднялся на высшую ступень континентального первенства. На смену ему сегодня пришли новые подопечные фонда — победитель юношеского первенства мира Прохор Москвинов и победитель первенства Азии Алексей Прохоров.