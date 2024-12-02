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Posted 2 декабря, 06:47

Published 2 декабря, 06:47

Modified 2 декабря, 06:49

Updated 2 декабря, 06:49

В Свердловской области атмосферное давление в ноябре оказалось ниже обычного

В Свердловской области атмосферное давление в ноябре оказалось ниже обычного

2 декабря 2024, 06:47
Фото: 1MI.
В ноябре в Свердловской области зафиксировано атмосферное давление ниже, чем обычно.

Атмосферное давление в регионе в последний месяц осени зафиксировано в диапазоне от 5 до 9 гПа, рассказали в Гидрометцентре.

Кроме того, прошлый месяц был аномально теплым. Температура поднималась до 9-ти градусов тепла. Средние показатели зафиксированы на отметках +2…-4 градуса. При этом минимальная температура зафиксирована на отметке -20 градусов. Осадки для последнего месяца осени были в нормальном количестве.

Ранее стало известно, какой будет погода в декабре 2024 года в Свердловской области.

Аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Прогноз погоды#Теплая погода#Екатеринбург
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