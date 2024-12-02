В Свердловской области атмосферное давление в ноябре оказалось ниже обычного

Кроме того, прошлый месяц был аномально теплым. Температура поднималась до 9-ти градусов тепла. Средние показатели зафиксированы на отметках +2…-4 градуса. При этом минимальная температура зафиксирована на отметке -20 градусов. Осадки для последнего месяца осени были в нормальном количестве.