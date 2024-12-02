В Свердловской области атмосферное давление в ноябре оказалось ниже обычного

Posted 2 декабря, 06:47
Published 2 декабря, 06:47
Modified 2 декабря, 06:49
Updated 2 декабря, 06:49
Атмосферное давление в регионе в последний месяц осени зафиксировано в диапазоне от 5 до 9 гПа, рассказали в Гидрометцентре.
Кроме того, прошлый месяц был аномально теплым. Температура поднималась до 9-ти градусов тепла. Средние показатели зафиксированы на отметках +2…-4 градуса. При этом минимальная температура зафиксирована на отметке -20 градусов. Осадки для последнего месяца осени были в нормальном количестве.
Ранее стало известно, какой будет погода в декабре 2024 года в Свердловской области.