Свердловский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных

Posted 3 декабря, 09:45
Published 3 декабря, 09:45
Modified 3 декабря, 09:47
Updated 3 декабря, 09:47
Последние 10 месяцев на Среднем Урале популярностью пользуются имена Михаил (767 человек) и София (689 человек). А реже всего родившихся за этот период детей называли Таран и Ляман, сообщается в онлайн-реестре ЗАГСа.
Чуть реже, но довольно много детей в этот период назвали Александром, Артемом и Тимофеем, а также Аней, Евой и Викой.
Ранее сообщалось, что шесть пар близнецов родилось в Свердловской области за неделю.