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Posted 3 декабря, 09:45

Published 3 декабря, 09:45

Modified 3 декабря, 09:47

Updated 3 декабря, 09:47

Свердловский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных

Свердловский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных

3 декабря 2024, 09:45
Фото: 1MI.
ЗАГС в Екатеринбурге назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных в этом году.

Последние 10 месяцев на Среднем Урале популярностью пользуются имена Михаил (767 человек) и София (689 человек). А реже всего родившихся за этот период детей называли Таран и Ляман, сообщается в онлайн-реестре ЗАГСа.

Чуть реже, но довольно много детей в этот период назвали Александром, Артемом и Тимофеем, а также Аней, Евой и Викой.

Ранее сообщалось, что шесть пар близнецов родилось в Свердловской области за неделю.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Рождаемость#Рождение#Екатеринбург
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