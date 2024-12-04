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Posted 4 декабря, 09:57

Published 4 декабря, 09:57

Modified 4 декабря, 09:59

Updated 4 декабря, 09:59

Глава Екатеринбурга пообещал стать водителем троллейбуса

Глава Екатеринбурга пообещал стать водителем троллейбуса

4 декабря 2024, 09:57
Фото: 1MI.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал поработать водителем троллейбуса.

В столице Среднего Урала на трех маршрутах выйдут новые троллейбусы. Речь идет о маршрутах №26, 31 и 33.

Мэр города проинспектировал новый городской транспорт и заявил, что планирует сам некоторое время поработать водителем. Орлов уточнил, что имеет права всех категорий, поэтому с троллейбусом справится. Он также отметил удобство новой модели общественного транспорта.

Всего в Екатеринбург закупят 50 машин на 1,6 млрд рублей.

Ранее глава Екатеринбурга был замечен среди пассажиров метро.

Профессор УрФУ пожаловался на мэрию из-за транспорта в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Общественный транспорт#Троллейбус#Екатеринбург
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