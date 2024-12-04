Глава Екатеринбурга пообещал стать водителем троллейбуса

Posted 4 декабря, 09:57
Published 4 декабря, 09:57
Modified 4 декабря, 09:59
Updated 4 декабря, 09:59
В столице Среднего Урала на трех маршрутах выйдут новые троллейбусы. Речь идет о маршрутах №26, 31 и 33.
Мэр города проинспектировал новый городской транспорт и заявил, что планирует сам некоторое время поработать водителем. Орлов уточнил, что имеет права всех категорий, поэтому с троллейбусом справится. Он также отметил удобство новой модели общественного транспорта.
Всего в Екатеринбург закупят 50 машин на 1,6 млрд рублей.
Ранее глава Екатеринбурга был замечен среди пассажиров метро.