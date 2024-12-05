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Posted 5 декабря, 14:20

Published 5 декабря, 14:20

Modified 5 декабря, 14:22

Updated 5 декабря, 14:22

Екатеринбургу не хватает денег на охрану школ

Екатеринбургу не хватает денег на охрану школ

5 декабря 2024, 14:20
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге не хватает средств для обеспечения охраны образовательных учреждений.

На сегодняшний день один рас работы частного охранного предприятия стоит порядка 200 рублей, в то время как город заложил на эти цели почти вдвое меньше — 119 рублей. Об этом власти рассказали на заседании комиссии по бюджету.

В настоящее время школы заключают с ЧОПами новые контракты, так как ранее у них отозвали лицензии.

Напомним, охрана здания администрации Нижнего Тагила обойдется в 5,7 млн.

Усиленная охрана замечена в метро в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Школа#Охрана#Екатеринбург#Охранники
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