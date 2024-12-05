Екатеринбургу не хватает денег на охрану школ

Posted 5 декабря, 14:20
Published 5 декабря, 14:20
Modified 5 декабря, 14:22
Updated 5 декабря, 14:22
На сегодняшний день один рас работы частного охранного предприятия стоит порядка 200 рублей, в то время как город заложил на эти цели почти вдвое меньше — 119 рублей. Об этом власти рассказали на заседании комиссии по бюджету.
В настоящее время школы заключают с ЧОПами новые контракты, так как ранее у них отозвали лицензии.
Напомним, охрана здания администрации Нижнего Тагила обойдется в 5,7 млн.