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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Усиленная охрана работает в метро в Екатеринбурге

Усиленная охрана замечена в метро в Екатеринбурге

1 апреля 2024, 07:29
Фото: 1MI

Усиленная охрана работает в метро в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга заметили 31 марта, что в метро усилены меры безопасности.

Жители Екатеринбурга отметили, что теперь пройти в метро с «недосмотренной» сумкой не получится, пишет Е1. Теперь осмотр пассажиров стал детальным.

До этого получалось с сумкой и телефоном в кармане через рамку проходить, а сейчас остановили, сказали все выложить, — отметили екатеринбуржцы.

Подтвердили это и другие люди. Они отметили, что их тоже попросили выложить из карманов телефон и ключи.

Ранее сообщалось, что при входе в Драматический театр в Нижнем Тагиле будет стоять вооруженная охрана. Все эти меры безопасности власти разных регионов вводят после трагедии в «Крокусе».

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#Общество#Свердловская область#Полиция#Метро#Меры безопасности#Охрана#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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