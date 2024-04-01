Усиленная охрана замечена в метро в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Жители Екатеринбурга отметили, что теперь пройти в метро с «недосмотренной» сумкой не получится, пишет Е1. Теперь осмотр пассажиров стал детальным.
До этого получалось с сумкой и телефоном в кармане через рамку проходить, а сейчас остановили, сказали все выложить, — отметили екатеринбуржцы.
Подтвердили это и другие люди. Они отметили, что их тоже попросили выложить из карманов телефон и ключи.
Ранее сообщалось, что при входе в Драматический театр в Нижнем Тагиле будет стоять вооруженная охрана. Все эти меры безопасности власти разных регионов вводят после трагедии в «Крокусе».