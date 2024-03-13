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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Мужчину скрутили в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Охрана скрутила мужчину в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

13 марта 2024, 12:45
Фото: 1MI

Мужчину скрутили в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге охранники скрутили молодого человека. Что послужило причиной, неизвестно.

Инцидент случился 10 марта около магазина «Гипербола». На место приезжали стражи порядка. Видеоролик появился в канале «Бандитский центр 18+».

Момент задержания мужчины сняли на видео два промоутера, которые в этот момент работали в ТЦ. За это их отстранили от работы.

Ранее сообщалось, что дело о перестрелке в «Гринвиче» суд в уральской столице вновь вернули в прокуратуру. Два участника того инцидента сейчас под домашним арестом.

Дело о перестрелке в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге вернули в прокуратуру
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#Происшествия#Свердловская область#Охрана#Видеоролик#ТЦ#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Сорокина#Стражи порядка
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