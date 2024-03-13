Охрана скрутила мужчину в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Инцидент случился 10 марта около магазина «Гипербола». На место приезжали стражи порядка. Видеоролик появился в канале «Бандитский центр 18+».
Момент задержания мужчины сняли на видео два промоутера, которые в этот момент работали в ТЦ. За это их отстранили от работы.
Ранее сообщалось, что дело о перестрелке в «Гринвиче» суд в уральской столице вновь вернули в прокуратуру. Два участника того инцидента сейчас под домашним арестом.