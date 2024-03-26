100 лет исполнилось ветерану пожарной охраны в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Лидии Золотаревой недавно исполнилось 100 лет, она — ветеран пожарной охраны. Глава управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев поздравил ее с праздником, приехав к ней в гости.
Лидия Константиновна родилась 23 марта. В июне 1943 года она отправилась на службу в пожарную охрану. Проработала 25 лет, ей присвоили звание лейтенант внутренней службы. С ним она и вышла на заслуженный отдых.
Прибывшие гости поблагодарили ветерана за ее деятельность, пожелали долголетия и здоровья, отметили в МЧС Свердловской области.
Ранее сообщалось, что ветеран УВЗ в Нижнем Тагиле отпраздновала 100-летие.