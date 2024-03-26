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100 лет исполнилось ветерану пожарной охраны в Свердловской области

100 лет исполнилось ветерану пожарной охраны в Свердловской области

26 марта 2024, 07:03
Фото: МЧС Свердловской области
Со 100-летием в Свердловской области поздравили ветерана пожарной охраны. К ней домой с подарками приехало руководство и сотрудники регионального МЧС.

Лидии Золотаревой недавно исполнилось 100 лет, она — ветеран пожарной охраны. Глава управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев поздравил ее с праздником, приехав к ней в гости.

Фото: МЧС Свердловской области

Лидия Константиновна родилась 23 марта. В июне 1943 года она отправилась на службу в пожарную охрану. Проработала 25 лет, ей присвоили звание лейтенант внутренней службы. С ним она и вышла на заслуженный отдых.

Прибывшие гости поблагодарили ветерана за ее деятельность, пожелали долголетия и здоровья, отметили в МЧС Свердловской области.

Ранее сообщалось, что ветеран УВЗ в Нижнем Тагиле отпраздновала 100-летие.

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#Пожар#Юбилей#Свердловская область#Ветеран#День рождения#Ветеран труда#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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