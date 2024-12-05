Раненого жителя Уфы отправили на фронт, чтобы не жаловался

Posted 5 декабря, 07:13
Published 5 декабря, 07:13
Modified 5 декабря, 07:15
Updated 5 декабря, 07:15
Алексей Борисевич находится на СВО с начала лета 2023 года. Он работает штурмовиком. Свою работу любит и трудится самоотверженно.
44-летний боец принимал участие в жестоких боях за Авдеевку. За все время службы он ни разу не был в отпуске. В мае 2024-го его ранили. В результате попадания пули у него образовались серьезные травмы правой руки, пишет ЕАН.
В начале осени его направили на переформирование в Челябинскую область. Он хотел взять отпуск, чтобы подлечить руку. Однако, командование отказало ему, сославшись на то, что он может не вернуться в часть.
Напомним, участникам СВО до 4 млн рублей увеличены выплаты за ранение.