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Posted 5 декабря, 07:13

Published 5 декабря, 07:13

Modified 5 декабря, 07:15

Updated 5 декабря, 07:15

Раненого жителя Уфы отправили на фронт, чтобы не жаловался

Раненого жителя Уфы отправили на фронт, чтобы не жаловался

5 декабря 2024, 07:13
Фото: 1MI.
Жителя Уфы военное руководство после ранения вместо госпиталя отправило на передовую.

Алексей Борисевич находится на СВО с начала лета 2023 года. Он работает штурмовиком. Свою работу любит и трудится самоотверженно.

44-летний боец принимал участие в жестоких боях за Авдеевку. За все время службы он ни разу не был в отпуске. В мае 2024-го его ранили. В результате попадания пули у него образовались серьезные травмы правой руки, пишет ЕАН.

В начале осени его направили на переформирование в Челябинскую область. Он хотел взять отпуск, чтобы подлечить руку. Однако, командование отказало ему, сославшись на то, что он может не вернуться в часть.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Ранение#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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