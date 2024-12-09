Подъезд одного из домов Челябинска превратился в «сауну»

Posted 9 декабря, 13:00
Published 9 декабря, 13:00
Modified 9 декабря, 13:02
Updated 9 декабря, 13:02
В одном из многоквартирных домов Челябинска коммунальные службы уже более трех суток не могут решить проблему с прорывом трубы с горячей водой.
Кипяток льется по подъезду, а пар от него поднимается и превращает места общего пользования в «сауну». Местные жители самостоятельно сделали поддоны и собирают в них горячую воду.
Два дня назад коммунальщики приехали, провели ремонт и уехали со словами, что все починили. Однако после их отъезда вновь хлынул кипяток. Вернуться они не захотели.
Сейчас вода в доме перекрыта. Местные вынуждены покупать бутилированную воду в магазине, сообщает Ural Mash.
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