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Posted 9 декабря, 13:00

Published 9 декабря, 13:00

Modified 9 декабря, 13:02

Updated 9 декабря, 13:02

Подъезд одного из домов Челябинска затопило кипятком

Подъезд одного из домов Челябинска превратился в «сауну»

9 декабря 2024, 13:00
Фото: 1MI.

Подъезд одного из домов Челябинска затопило кипятком

Подъезд одного из домов Челябинска превратился в «сауну» из-за прорыва горячей воды.

В одном из многоквартирных домов Челябинска коммунальные службы уже более трех суток не могут решить проблему с прорывом трубы с горячей водой.

Кипяток льется по подъезду, а пар от него поднимается и превращает места общего пользования в «сауну». Местные жители самостоятельно сделали поддоны и собирают в них горячую воду.

Два дня назад коммунальщики приехали, провели ремонт и уехали со словами, что все починили. Однако после их отъезда вновь хлынул кипяток. Вернуться они не захотели.

Сейчас вода в доме перекрыта. Местные вынуждены покупать бутилированную воду в магазине, сообщает Ural Mash.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Челябинск#Прорыв трубы#Прорыв#Кипяток#Екатеринбург#Инцидент
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